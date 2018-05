Tom Dumoulin n'avait pas bien étudié le parcours de la 5ème étape

Tom Dumoulin comptait essayer de remporter la cinquième étape du 101ème Tour d'Italie cycliste mercredi à Santa Ninfa. Raté ! "J'avais mal étudié la fin du parcours, reconnaît-il. Mais bon je suis toujours en vie et toujours bien placé au classement général (2ème à 1''). Il n'y a pas de quoi faire une déprime..."

"La finale ressemblait un peu à celle de mardi, en moins éprouvante, poursuit le coureur néerlandais de l'équipe allemande Sunweb. Quant à moi j'ai commis la même erreur. Il n'y avait pas tellement de monde dans le groupe de tête et je me suis dit que j'allais tenter de lui fausser compagnie pour foncer vers la ligne. Mais cela n'a pas marché. Je pensais que l'arrivée était beaucoup plus proche. Ce n'était pas bien vu de ma part. J'ai mal évalué la situation, comme déjà lors du sprint de mardi. Enfin le résultat (16ème ce mercredi, ndlr) n'est pas si mauvais, mais aurait dû être meilleur. Même si je n'étais pas top aujourd'hui..."

Dauphin de l'Australien Rohan Dennis, Dumoulin se réjouit d'avoir enfin rendez-vous avec "la vraie montagne" jeudi dans l'étape vers l'Etna. "La tension va baisser d'un cran parce qu'on ne sera plus aussi nombreux à vouloir gagner, et que le classement général va prendre une tournure plus nette..."