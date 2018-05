Tom Dumoulin: "Froome était trop fort, je n'ai pas pu suivre"

Le Néerlandais Tom Dumoulin (Sunweb) a reconnu la supériorité de Chris Froome lors de la 19e étape du Tour d'Italie vendredi. Le Britannique de l'équipe Sky a réussi un gros coup de force en partant à 80km de l'arrivée pour l'emporter avec 3 minutes d'avance sur ses premiers poursuivants. Tom Dumoulin a limité les dégâts et pointe à 40 secondes au classement général, 2e derrière Froome.

"C'était vraiment une étape folle ! Je m'attendais à ce que Sky bouge, je savais qu'ils avaient planifié quelque chose", a commenté le Néerlandais. "J'avais de bonnes jambes mais Froome était trop fort, je n'ai pas pu suivre. Je savais que c'était surtout à moi de rouler dans le groupe de chasse. Chacun fait sa course et je peux comprendre que tout le monde ne collabore pas. Ce soir, je suis un peu pessimiste, mais on verra demain (samedi) au réveil. Ca va être difficile."