Thomas De Gendt le plus combatif du Giro 2020

Alors que Tao Geoghegan Hart (Ineos Grenardiers) est le vainqueur du Giro 2020, Thomas De Gendt (Lotto Soudal) a remporté le Prix de la Combativité du Giro 2020, dimanche, à l’issue de la dernière étape à Milan. Comme à son habitude, De Gendt s’est montré offensif durant toute l’épreuve.

Il a pris part à plusieurs échappées, se classant notamment troisième de la 17e étape à Madonna di Campiglio. Contrairement au Tour de France, où un jury détermine le plus combatif de l’étape et du Tour, au Giro des points sont attribués à différents endroits de l’étape (arrivée, sprints intermédiaires, grands prix de la montagne). Celui qui obtient le plus de points gagne le Prix de la Combativité.

De Gendt a ainsi obtenu 55 points au classement de la combativité, devançant de trois points le Suisse Simon Pellaud (Androni Gioccatoli-Sidermec). Philippe Gilbert avait remporté ce classement en 2015. Par ailleurs, De Gendt a fini troisième au classement du maillot bleu, récompensant le meilleur grimpeur, remporté par le Portugais Ruben Guerreiro (EF Pro Cycling) et deuxième au classement des sprints intermédiaires, gagné par Pellaud.