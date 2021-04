Thibaut Pinot, toujours dérangé par son dos, fait l'impasse sur le Giro

Il en avait fait l'objectif de sa saison au détriment du Tour de France, il doit finalement y renoncer: Thibaut Pinot ne participera pas au Giro 2021. Le Tour d'Italie qui se tiendra du 8 au 30 mai arrive trop tôt pour le coureur, qui souffre toujours du dos.

Son équipe Groupama-FDJ a communiqué ce samedi : "Le Tour des Alpes constituait un test pour le grimpeur franc-comtois dans la perspective du Giro mais des douleurs au dos l'empêchent toujours d'exprimer pleinement son potentiel sur le vélo. Les conclusions de ce test ne permettent donc pas d'envisager une participation au Tour d'Italie qui débute dans deux semaines. Thibaut Pinot va poursuivre le processus de soins qu'il a engagé depuis maintenant huit mois avec le Pôle médical de l'équipe, et tout mettre en œuvre pour retrouver la pleine possession de ses moyens physiques."

"Je ne peux pas me cacher: je ne suis pas en condition pour briller sur le Giro. Je souffrirais inutilement et je ne serais pas en mesure d'aider l'équipe. Ce n'est même pas une question de forme, mais les douleurs au dos m'empêchent d'être performant", a expliqué Pinot (30 ans) dans le communiqué de son équipe.

"Ne pas disputer le Tour d'Italie est un crève-coeur, on a tout fait pour y être! On a vraiment fait le maximum pour que je puisse prendre le départ avec la forme qui est normalement la mienne. Je suis déçu mais je pense à la suite. Je veux me soigner, laisser ces problèmes de dos derrière moi pour retrouver mon niveau et me battre avec les meilleurs", a poursuivi le leader de la formation française, 3e du Tour de France 2014.

L'équipe précise encore qu'aucune décision n'a été prise concernant le court terme du coureur, ni date de reprise, ni objectif pour la suite de la saison.

Pinot souffre du dos depuis sa chute dans la première étape du Tour de France fin août dernier à Nice (os sacrum et iliaque fissurés).

En 2020, il avait rallié l'arrivée du Tour de France à Paris malgré cette blessure pour terminer 29e du général. Il avait ensuite participé au Tour d'Espagne, mais avait abandonné après deux étapes.