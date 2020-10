Tao Geoghegan Hart, Joao Almeida, … Les ex-protégés d'Axel Merckx ont enflammé le Giro

Après une fin de Giro complètement folle, c’est finalement le Britannique Tao Geoghegan Hart qui a remporté hier le Tour d’Italie. On savait le coureur Ineos-Grenadiers de 25 ans doté d’un potentiel prometteur, il s’est maintenant révélé au grand jour. Durant tout ce Giro, Axel Merckx a suivi les performances de Geoghegan Hart avec un grand intérêt. L’ex-coureur dirige depuis un peu plus de 10 ans la formation américaine Hagens Berman Axeon. Cette équipe de niveau continentale (soit la 3ème division du vélo) a pour objectif de former des jeunes coureurs avant de les envoyer vers le cyclisme professionnel. Et on peut dire qu’Axel Merckx et son entourage savent y faire. Comme le relève le site Chronique du Vélo, depuis 2009, l’équipe de Merckx a envoyé 31 coureurs directement vers le World Tour ! Tao Geoghegan Hart en fait partie, en 2015 et 2016 il se formait au vélo avec Axel comme mentor. Mais sur ce Giro, ce sont cinq 'enfants' de Merckx qui se sont illustrés : Tao Geoghegan Hart (vainqueur final + 2 victoires d’étapes), Joao Almeida (4ème du général + 15 jours en rose), Ruben Guerreiro (vainqueur d’étape + maillot du meilleur grimpeur), Jhonatan Narvaez (vainqueur d’étape) et Alex Dowsett (vainqueur d’étape). "Ça me rend évidemment fier. C’était trois semaines avec beaucoup d’émotion avec tous les bons résultats de mes anciens coureurs. Quelque part, ils sont encore un peu mes coureurs car on a passé un bon bout de chemin ensemble", déclare Axel Merckx.

TAO GEOGHEGAN HART, le choix du cœur "Tao est en fait le coureur avec lequel je suis le plus resté en contacts. Dans le combat que mène ma fille (NDLR : Athina, la plus jeune fille d’Axel, souffre d’une tumeur au genou), il a été d’un support inoubliable pour ma famille et moi. C’est quelque chose que je n’oublierai jamais. Tao Geoghegan Hart a vraiment le cœur sur la main. Quand on a appris sa maladie, il a été l’un des premiers à prendre contact avec moi. Il a enregistré des vidéos de soutien avec ses coéquipiers de l’équipe Ineos, pour donner des encouragements à Athina. Quand vous recevez une vidéo avec Chris Froome et des coureurs de catégorie mondiale qui vous encouragent, ça fait chaud au cœur. C’est tout à l’honneur de Tao, c’est lui qui a tout organisé et tout enregistré", confie Axel Merckx avec émotion. "Dès les juniors, j’ai vu qu’il était une valeur sûre. J’ai réussi à entrer en contact avec lui pour discuter. Ça ne s’annonçait pas facile, car la filiale de la Grande-Bretagne est assez solide. J’ai réussi à le persuader de prendre un chemin différent. J’avais déjà eu Alex Dowsett auparavant dans mon équipe, il a permis d’ouvrir la porte à d’autres coureurs britanniques. Entre Tao et moi, ça a tout de suite fonctionné. C’est quelqu’un d’aimable et attachant. Certaines personnes découvrent son talent maintenant, mais il avait déjà fait de belles choses dans les années précédentes". "Il avait le potentiel pour remporter ce Giro, mais c’est vrai qu’il y a eu des conditions favorables. Son leader, Geraint Thomas, est tombé très tôt. Mais les chutes font partie de la course, il y a toujours des favoris qui abandonnent. Est-ce que ça rend le vainqueur moins méritant ? Je ne pense pas ! Cette saison décalée était peut-être à son avantage car il est très jeune. Il a réussi à être au meilleur de sa forme, là où les anciens ont eu des difficultés à trouver leur régime maximum. Vu la manière dont ça s’est passé, sa victoire est amplement méritée". "Il est aussi très réaliste. Il sait que cette opportunité qui s’est offerte à lui ne se reproduira peut-être pas dans le futur. Attention, il est encore très jeune. Est-ce qu’il va être barré chez Ineos-Grenadiers avec les autres leaders ? La force de cette équipe, c’est justement d’avoir plusieurs coureurs capables de remporter de grandes victoires", précise notre interlocuteur.

JOAO ALMEIDA, un peu comme Evenepoel… Autre ancien protégé d’Axel Merckx qui a brillé : Joao Almeida. Pour sa première année chez les Pros et son premier grand tour, le Portugais de 22 ans a longtemps fait la course en tête et porté le maillot rose pendant… 15 jours ! "Sa course a été exceptionnelle ! Il est tout de même 4ème du général. Avant la course, il aurait signé des deux mains pour un résultat pareil. Pour un néo-pro, son éclosion est spectaculaire. Il a déjà beaucoup travaillé en début de saison pour aide Remco Evenepoel. Il a aussi déjà roulé sur des classiques pavées, il sait frotter pour prendre sa place dans le peloton. Maintenant, grâce à ce Giro, il arrive lui aussi à saisir sa chance dans cette équipe Deceuninck-Quick Step. C’est un coureur de courses à étapes, dans le futur il devra juste s’améliorer dans la haute montagne. Il a été distancé sur le Stelvio, mais sans être ridicule non plus. Après, dans son équipe, Remco prend beaucoup de place et ça pourrait éventuellement créer quelques petits problèmes à Joao plus tard. Mais Evenepoel est une telle valeur sûre qu’on ne peut pas le mettre de côté. Joao Almeida est peut-être juste en dessous au niveau du talent, mais ils sont dans le même registre", analyse Axel Merckx.

GUERREIRO, NARVAEZ & DOWSETT, les vainqueurs d’étapes Outre le classement général et la lutte pour le maillot rose, Axel Merckx s’est amusé à suivre plusieurs victoires d’étapes de ses anciens jeunes coureurs. Alex Dowsett a ouvert le bal, lors de la 8ème étape. "Sa victoire était assez surprenante car c’est plutôt un coureur de chrono et là, il a gagné une étape en ligne. C’était le premier non-Américain de mon équipe, il était avec nous en 2010. Malheureusement, il a toujours été un peu dans l’ombre d’autres grands coureurs britanniques comme Bradley Wiggins, Chris Froome ou Geraint Thomas. Il était souvent juste derrière dans les chronos. Mais cette victoire sur le Giro, il ne la doit à personne. Il est allé la chercher tout seul, c’était un beau succès". Le lendemain, dans la 9ème étape, les anciens 'merckxiens' remettent ça avec cette fois Ruben Guerreiro. "Lui, il est arrivé chez nous en 2015 (NDLR : la même année que Tao Geoghegan Hart) et je dois bien avouer que je ne le connaissais pas du tout, je ne savais rien de lui. C’était en quelque sorte un coup de poker. Ruben était le premier coureur portugais de mon équipe, beaucoup d’autres ont suivi après lui. C’est un coureur très offensif, il a la fougue ! Il ne cessait de bouger sur son vélo et était très nerveux. Il fallait vraiment le canaliser. Un peu dans le même style que Julian Alaphilippe". Hier, à l’arrivée à Milan, Ruben Guerreiro a aussi remporté le classement de la montagne. Jhonatan Narvaez est lui sorti de sa coquille sur la 12ème étape, celle qui rendait hommage à Marco Pantani autour de Cesenatico. "Comme son compatriote Richard Carapaz, Narvaez est parti de rien. Il vient de l’Équateur, un pays très pauvre. Il est plus à ranger dans la catégorie des puncheurs et il a aussi une bonne petite pointe de vitesse au sprint. Il doit se concentrer sur les classiques ou les victoires d’étapes car il n’est pas assez fort sur le chrono. Quand il était chez nous, en 2017, il a gagné le Circuit des Ardennes en France. C’est une course de jeunes, très difficile à gagner, ça montre donc quelque chose".

Alex Dowsett (à gauche), Ruben Guerreiro (en haut, à droite) et Jhonatan Narvaez (en bas, à droite). - © Belga

Recette miracle et avenir incertain À l’analyse, quand on voit une telle réussite dans la formation, on essaie forcément de connaître la recette miracle d’Axel Merckx. "J’ai voulu créer cette équipe comme l’équipe où je rêverais de courir. Celle où j’aurais toujours aimé rouler. J’ai mis à profit mes années d’expérience pour construire quelque chose dans ce style-là. S’il y a une recette miracle, je dirais que c’est l’esprit d’équipe. La clé c’est vraiment le travail d’équipe. Chacun doit savoir qu’il aura sa chance à un moment donné. On va de plus en plus vers ça. D’ailleurs, actuellement dans le World Tour, beaucoup d’équipes se présentent aux départs de courses avec plusieurs leaders". Malheureusement, la formation Hagen Berman Axeon est -comme beaucoup d’autres- fortement touchée par la crise sanitaire. Certains sponsors réduisent la voilure pour la saison 2021, au point de menacer la survie de l’équipe. "L’avenir n’est pas très rose, c’est clair. Pour le moment, on peut travailler avec une demi-équipe, soit une dizaine de coureurs. Ça veut dire qu’on va participer à deux fois moins de courses. Dans ces conditions, c’est donc impossible de former les coureurs comme on le faisait dans le passé. C’est regrettable. Mais on n’a pas le choix, j’espère pouvoir arranger les choses dans les années à venir", conclut Axel Merckx.