Taco Van der Hoorn en extase après sa victoire sur le Giro : "C'était assez surréaliste"

A 27 ans, Taco Van der Hoorn a remporté la plus belle victoire de sa carrière, la 4e de son palmarès, en surprenant tout le monde sur les routes du Piémont pour s'adjuger la 3e étape du Tour d'Italie (WorldTour) pourtant favorable aux routiers sprinters.

Premier attaquant du jour, le longiligne néerlandais, 1m87, aura fait l'étape en tête, dès les premiers kilomètres de cette étape longue de 190 km, avec ses sept compagnons d'échappée, pour être le dernier à y croire et offrir à son équipe Intermarché-Wanty Gobert Matériaux sa première victoire dans un grand Tour et la première de sa saison. "Incroyable", a lâché Taco Van der Hoorn à l'arrivée.

►►► À lire aussi La joie d’Intermarché Wanty-Gobert après la victoire de Van der Hoorn :" C’était l’euphorie, ça fait des années qu’on travaille pour ça"

"J'avais décidé d'être agressif déjà tout le Giro, même si c'est difficile de gagner une étape ou d'être dans un groupe à l'arrivée, mais s'il y avait 1% ou même 0,5 % de chance, c'est assez et je m'étais décidé à la prendre. Je n'y croyais pas vraiment quand il y avait une minute d'avance à 25 km de l'arrivée je crois. Mais Pellaud (le Suisse) a poussé fort dans la dernière montée, j'ai été avec lui, mais j'ai vu qu'il était fatigué aussi. J'y ai été plus fort et j'ai tout donné. J'ai entendu à la radio que j'avais 40 secondes ou quelque chose comme, et j'ai tenu jusqu'à la ligne. Je n'arrivais pas à y croire, je regardais derrière moi et je pensais, "m..., je vais le faire" et les derniers mètres étaient incroyables. C'était assez surréaliste d'avoir le peloton derrière, mais qui ne revenait pas".

Avant de s'offrir cette étape du Giro, Taco Van der Hoorn a gagné la Primus Classic et une étape du BinckBank Tour en 2018 et la Schaal Sels en 2017