Sunweb compte sur Dumoulin sur le Giro, Bakelants et Vervaeke vont l'assister

L'équipe cycliste Sunweb qui se rendra en Italie en vue du 102e Giro la semaine prochaine est entièrement construite autour de son leader Tom Dumoulin. Le Néerlandais tentera de remporter sa deuxième victoire dans la course par étapes italienne, avec le soutien de nos compatriotes Jan Bakelants et Louis Vervaeke, entre autres.

"Nous voulons répéter les succès de ces dernières années, nous allons en Italie avec la même ambition et nous nous concentrons sur le classement général", a déclaré le directeur sportif Marc Reef. Après sa victoire en 2017, Dumoulin a terminé deuxième derrière le Britannique Chris Froome l'an dernier.

Sunweb compte sur les Australiens Chris Hamilton, Jai Hindley et Robert Power, le Néerlandais Sam Oomen et l'Américain Chad Haga en plus de son leader et des Belges Bakelants et Vervaeke.

Sélection de l'équipe Sunweb

Chris Hamilton (Aus), Jai Hindley (Aus), Robert Power (Aus), Chad Haga (USA), Jan Bakelants (BEL), Louis Vervaeke (BEL), Sam Oomen (P-B) et Tom Dumoulin (P-B)