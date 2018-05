Suivez la 8e étape du Giro en direct (LIVE commenté 12h)

L'Irlandais Sam Bennett (Bora) s'est montré le plus rapide pour gagner la 7e étape du Tour d'Italie devant l'Italien Elia Viviani, vendredi, à Praia a Mare, sur la côte de Calabre (sud). Les Belges Jurgen Roelandts et Jens Debusschere se sont classés 9e et 10e. Le Britannique Simon Yates (Mitchelton) a conservé le maillot rose de leader, au lendemain de sa prise de pouvoir à l'Etna.

Ce samedi, le Giro arrive à Montevergine di Mercogliano, l'un des grands sanctuaires de la Campanie. La montée finale, roulante (5% de pente moyenne), est longue de 17 kilomètres pour rejoindre l'altitude de 1.260 mètres.