Suivez la 8e étape du Giro en direct : 239 km au menu (LIVE commenté 11h25)

Le Giro poursuit sa route vers le nord, ce samedi avec une nouvelle étape marathon de ... 239 kilomètres. Suivez la course en direct commenté dès 11h25.



Après les victoires de Fausto Masnada et Pello Bilbao, les baroudeurs pourraient encore disposer d’un terrain favorable entre Tortoreto Lido et Pesaro. Un parcours semé d’embûches et de courtes ascensions pentues qui pourrait également inspirer les hommes forts de ce Giro.



Désormais privée de Fernando Gaviria, son sprinter, UAE Team Emirates va certainement tenter de contrôler la course pour défendre le maillot rose de Valerio Conti.