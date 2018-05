La septième étape du 101e Giro emmène le peloton de Pizzo à Praia a Mare sur 159 kilomètres. Une étape à suivre en direct commenté dès 13h30 sur www.rtbf.be/sport.



Après la première grande explication en montagne entre les candidats à la victoire finale et la démonstration de force des Michelton-Scott, place à un tracé beaucoup plus plat qui longera la côte calabraise. Les sprinteurs devraient à nouveau s'illustrer. Qui pourra rivaliser avec Elia Viviani, déjà vainqueur à Tel Aviv et Eilat ?



Au sommet de l'Etna, Esteban Chaves s'est imposé devant Simon Yates, le nouveau leader du classement général.