La 3e étape du Tour d'Italie relie les villes de Vinci, célèbre pour avoir vu naître Léonard de Vinci, à Orbetella dans une étape 100% toscane. Une étape longue de 220 kilomètres et qui devrait se finir au sprint. Néanmoins on peut s'attendre à une belle bagarre en cours de route. Le vent soufflera toute la journée entre 20 et 30 km/h avec des rafales jusqu'à 80 km/h à certains endroits. Il sera principalement placé de trois-quarts dos pour les coureurs. Une direction qui donc augmente grandement le risque de bordures.

Dimanche, la 2e étape a été remportée par l'Allemand Pascal Ackermann devant Elia Viviani et Caleb Ewan. Le Slovène Primoz Roglic est toujours en tête du classement général.