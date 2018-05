Suivez la 3e étape du Giro en direct commenté (11h40)

La troisième et dernière étape israélienne du 101e Tour d'Italie emmène les coureurs de Be'er Sheva à la station balnéaire d'Eilat (229 km). Le peloton s'envolera ensuite pour la Sicile et le début de ce Giro en terre italienne. Une course à suivre en direct commenté.



Elia Viviani (Quick Step), vainqueur ce samedi à Tel Aviv, sera encore l'homme à suivre dans les rues d'Eilat. L'Italien, très en forme cette saison, a devancé son compatriote Jakub Mareczko (Wilier Triestina-Selle Italia) et l'Irlandais Sam Bennett (Bora-Hansgrohe) lors de la 2e étape.



Rohan Dennis (BMC) a profité des bonifications et du travail de ses équipiers pour s'emparer du maillot rose.