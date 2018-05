Suivez la 2e étape du Giro en direct commenté (13h10)

Le peloton du Giro poursuit son périple en Israël ce samedi entre Haïfa et Tel Aviv. 167 kilomètres, sans difficultés majeures, sont au menu des coureurs pour cette deuxième étape.



Tom Dumoulin (Sunweb), vainqueur l'an dernier, s'est montré le plus rapide dans le chrono inaugural et s'est emparé du maillot rose de leader. Il a devancé de justesse Rohan Dennis (BMC) et notre compatriote Victor Campenaerts (Lotto-Soudal).