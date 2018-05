La onzième étape du Giro relie Assisi à Osimo sur 156 kilomètres. Une course à suivre en direct commenté dès 13h20.



Après la plus longue étape (244 km) du Tour d'Italie, le peloton retrouve un parcours plus court et sans doute plus nerveux. Le final tortueux et vallonnée pourraient sourire aux puncheurs.



Dans les cinq derniers kilomètres, il y aura une côte en pavés avec un passage à 16%, une descente rapide et puis une nouvelle ascension assez raide.



Le maillot rose est toujours sur les épaules de Simon Yates (Michelton-Scott).