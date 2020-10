Suivez la 10e étape du Giro en direct : attention à la météo (Live commenté 10h55)

Ce mardi, la 10e étape du Tour d’Italie 2020 compte 179 kilomètres entre Lanciano et Tortoreto. Il faudra cependant faire attention au mauvais temps comme l’a affirmé Vincenzo Nibali. "L’organisation a déjà préparé des plans B et peut-être même C, en cas de neige et de temps exécrables", a déclaré le "Requin" de Messine, lundi, lors de la première journée de repos près de Vasto (sud-est), sous la pluie.

"Gérer la course n’est pas très simple. Les montées plus longues me conviennent mieux", a ajouté le Sicilien à l’hypothèse de courir de façon plus agressive dès les prochaines journées, sans attendre la haute montagne et les incertitudes qui accompagnent la possibilité de franchir les plus hauts cols.

Nibali (35 ans) occupe après neuf étapes la 5e place du classement général, à 57 secondes du Portugais Joao Almeida (Deceuninck).

"Il court bien", a-t-il estimé à propos du porteur du maillot rose. "Mais personne ne le connaît vraiment. Je ne pense pas que lui-même sache jusqu’où il peut aller. On en entendra parler dans le futur".

Le double vainqueur du Giro (2013, 2016) a souligné la difficulté de faire face à la chute des températures dans ce Tour d’Italie automnal : "Tous les coureurs sont arrivés avec très peu de masse grasse. Nous sommes donc plus sensibles aux températures et nous devons nous couvrir très bien et prendre soin à l’alimentation. Avec le froid, la dépense énergétique est très importante."

Sur ses adversaires, Nibali a pointé le Néerlandais Wilco Kelderman, le deuxième du classement général (à 30 sec d’Almeida) susceptible de tirer parti de son match avec le Danois Jakob Fuglsang : "Il a prouvé sur l’Etna qu’il se débrouillait bien et hier (dimanche), il s’est montré brillant sur une montée sèche."

L’Italien s’est expliqué aussi sur la poignée de secondes perdues dimanche à l’arrivée à Roccaraso : "J’ai fait une erreur en enlevant mon imperméable à 9 kilomètres de l’arrivée. J’ai ressenti le froid tout de suite après dans la descente. Les autres ont enlevé leurs protections plus tard. Mais je pense que ce qui a pesé le plus est que ce type de montée n’est pas très adapté à mes caractéristiques."