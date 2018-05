Simon Yates réaffirme sa supériorité et décroche une 3e victoire d'étape, Froome à la peine

Simon Yates a décroché une troisième victoire d’étape sur le Tour d’Italie en remportant la 15e étape en solitaire entre Tolmezzo et Sappada (176 km). Au lendemain du succès de Chris Froome sur le Monte Zoncolan, le maillot rose a remis les pendules à l’heure et montré qu’il était le plus fort. Miguel Angel Lopez et Tom Dumoulin complètent le podium en arrivant avec 41 secondes de retard sur le leader du Giro. Froome perd 1:32.

Le Britannique de l’équipe Mitchelton-Scott a choisi la dernière côte des quatre ascensions répertoriées sur cette étape-casse pattes pour porter son attaque.

Sur la côte de Costalissoio à une vingtaine de kilomètres de l’arrivée, Yates a attendu les forts pourcentages pour placer une double attaque qui a décramponné ses adversaires. Il est ainsi revenu sur les deux derniers rescapés de l’échappée : Nico Denz (AG2R) et Giulio Ciccone (Bardiani CSF).

Sur la route – en montée – de l’arrivée, Yates a continué à creuser sur un groupe de cinq composé de Tom Dumoulin, Richard Carapaz, Thibaut Pinot, Domenico Pozzovivo et Miguel Angel Lopez. Dans les derniers kilomètres, Dumoulin a lâché quelques mètres sur ses adversaires mais est finalement revenu dans le coup en profitant de leur mauvaise collaboration.

Outre Froome, le grand perdant du jour s’appelle Fabio Aru. Le vainqueur de la Vuelta 2015 est resté scotché à la route à plus de 30 km de l’arrivée. Il perdra plus de dix minutes ce dimanche.

À la veille du jour de repos, Yates compte désormais 2:11 sur Tom Dumoulin et 2:28 sur Domenico Pozzovivo. Pinot est 4e à 2:37. Chris Froome redescend quant à lui à la 7e place derrière Lopez et Carapaz et compte 4:52 de retard sur Yates.