Simon Yates « n'avait rien dans les jambes » sur le chrono du Giro

Simon Yates, 31e de l'étape: "C'est un peu nul. Je me sentais bien sur le plat mais quand j'ai essayé d'accélérer dans la montée, je n'avais rien. Ce sont des choses qui arrivent. Maintenant, nous devons élaborer une nouvelle stratégie et l'appliquer. Nous sommes encore au début de la course. Avant ce chrono, nous n'avions fait qu'un seul test, dans le prologue. Tous les autres jours, c'était sur le plat et on restait dans les roues. Je suis impatient d'arriver en montagne pour voir ce que nous pouvons faire."

Matt White, directeur sportif du Britannique : "De toute évidence, le contre-la-montre n'a pas donné les résultats escomptés. Cela change un peu la course car il n'était évidemment pas prévu d'être dans cette position au premier jour de repos. Nous nous adapterons en conséquence. On n'a pas encore eu une étape de montagne, il reste beaucoup à faire. Dans le passé, on a vu que le Giro génère de grandes surprises. On le sait, une mauvaise journée au Giro ne se traduit pas par 30 secondes. Les écarts ont tendance à être plus importants que dans les autres grands tours. Nous attendons avec impatience vendredi, la course reprendra de plus belle."