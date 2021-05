Sagan remporte au sprint la 10e étape, Evenepoel reprend 1 seconde à Bernal

C’était l’étape la plus courte de ce Giro à la veille de la première journée de repos. Seulement 140km à couvrir entre l’Aquila e Foligno. Et pourtant, il y a eu du mouvement, notamment de Remco Evenepoel qui a disputé le sprint intermédiaire et grappiller une seconde à Bernal.

140km, une petite étape à parcourir avant le repos. Et rapidement, une échappée s’est formée dès les premiers kilomètres. Simon Pellaud, Samuele Rivi, Umberto Marengo et Taco Van der Hoorn sont dans un groupe de tête. Le peloton les laisse sortir. Ils sont rejoints rapidement par Kobe Goossens.

Mais le peloton décide de ne pas laisser trop de temps et commence à rouler, surtout les équipes de sprinters. L’écart se stabilise à moins de deux minutes.

Un écart qui va diminuer une première fois à cause d’un passage à niveau. Les cinq hommes de tête sont contraints de s’arrêter et repartent après le passage d’un train. Ils ont perdu près d’une minute.

À 50km de l’arrivée, ils ne sont plus que 4. Marengo est distancé. Les autres coureurs tentent le tout pour le tout, mais ils seront finalement rattrapés quelques kilomètres plus loin, à 43km de l’arrivée, juste après le début de la seule ascension du jour, le Valico Della Somma.

Cette ascension fait des dégâts parmi les sprinters, notamment Tim Merlier qui est distancé au km 41, tout comme Groenewegen.

Il reste peu de kilomètres à couvrir et c’est le moment choisi par Remco Evenepoel pour surprendre tout le monde. Il lance le sprint intermédiaire et dépasse Egan Bernal. Le jeune Belge est devancé par Narvaez, mais Evenepoel reprend une seconde sur Bernal au classement général.

Il reste 10 km à rouler, les favoris se replacent et se préparent à disputer le sprint. Un sprint qui aura connu quelques frayeurs avec notamment une chute de Max Kanter à quelques centaines de mètres de l’arrivée et qui va gêner notamment Elia Viviani. Et au petit jeu du plus rapide, c’est Peter Sagan qui remporte l’étape. Il devance Fernando Gaviria et Davide Cimolai.

Deux Belges se classent parmi les dix premiers : Gianni Vermeersch a pris la 5e place, juste devant Dries De Bondt. Au classement général, Bernal reste en rose, mais perd une seconde par rapport à Remco Evenepoel.