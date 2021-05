Remco Evenepoel : "Mes jambes étaient vides, mais la route jusqu’à Milan est encore longue"

Remco Evenepoel a cédé du terrain à tous les autres grands favoris du Giro lors d’une 11e étape corsée par plusieurs passages sur les strade bianche toscanes. Egan Bernal a confirmé qu’il était à l’aise dans cet exercice particulier et a creusé l’écart au Général. Le jeune loup de Deceuninck-Quick Step a lui perdu un peu plus de deux minutes sur le maillot rose.

"Malheureusement, j’ai perdu deux minutes. Ce n’était pas mon meilleur jour", reconnaît l’ancien vice-champion du monde du chrono dans un communiqué de son équipe. "J’ai énormément souffert dans le second secteur. Puis dans le troisième quand ils ont commencé à sprinter, j’ai senti que mes jambes étaient vides. C’est pour ça que j’étais en dernière position et que je ne pouvais pas suivre. C’est la manière dont mon corps réagit après 11 jours de course et autant de temps sans courir".



Remco est apparu passablement énervé par la situation. Il a même jeté son oreillette en cours de route. Mais malgré la difficulté, il n’a pas lâché et a pu compter sur ses équipiers. "Je suis très reconnaissant envers l’équipe et João (Almeida, ndlr) pour le boulot qu’ils ont fait pour moi aujourd’hui. Du départ à l’arrivée. Ce n’est pas un bon résultat pour moi, mais je suis encore septième de mon premier Grand Tour et je reste confiant. La route jusqu’à Milan est encore longue"