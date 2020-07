Remco Evenepoel en reconnaissance sur les routes du Giro

Retour sur la première année de Remco Evenepoel - Cyclisme - 22/12/2019 Mardi 17 décembre 2019, il est 16 heures au 29e étage du Suitopia Hotel de Calpe, situé en bord de mer sur la Costa Blanca, lorsque Remco Evenepoel et Patrick Lefevere accueillent les caméras de la RTBF avant de nous parler à cœur ouvert pendant 55 minutes. Passionnant ! Serein et détendu, Evenepoel vient d’effectuer un entraînement intense de quatre heures. Il déborde de fraîcheur. Face à nous, le Remco tel qu’on a appris à le connaître : drôle ou sérieux selon les thèmes abordés, ne cachant pas ses émotions, direct, offensif et très très ambitieux. Avec une étonnante maturité pour son âge mais aussi ce soupçon de naïveté propre à un gamin de 19 ans, il n’élude aucune question.