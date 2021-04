Remco Evenepoel, de retour de trois semaines de stage en Sierra Nevada, a encore "un peu de travail" avant le Giro

Le stage de Remco Evenepoel en Sierra Nevada s'est bien déroulé, a expliqué le cycliste belge dans une vidéo publiée sur son compte Instagram.

Le grimpeur de l'équipe Deceuninck - Quick-Step a passé les dernières semaines à préparer son retour à la compétition avec certains de ses équipiers. Remco Evenepoel prendra le départ du Tour d'Italie le 8 mai. Il lui reste cependant encore du travail afin d'être prêt, a-t-il confié.

"J'effectue actuellement mon dernier entraînement à la Sierra Nevada, a raconté Remco Evenepoel. "C'était trois magnifiques semaines avec Fausto (Masnada) et Joao (Almeida). C'était très chouette de découvrir un nouveau site d'entraînement. Le temps était bon, nous n'avons eu qu'un jour ou deux de pluie. Aujourd'hui, je me suis entraîné seul pendant trois heures parce que les deux autres devaient passer un test Covid en vue de leur prochaine course, Fausto disputera le Tour de Romandie et Joao Liège-Bastogne-Liège. J'ai encore du travail à faire moi-même pour être prêt pour le départ du Giro. Mais je suis si heureux de pouvoir à nouveau rouler à vélo. C'est le plus important."