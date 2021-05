Quinten Hermans va découvrir le Giro : "Impatient d'explorer mes limites"

Quinten Hermans (Intermarche-Wanty-Gobert), 25 ans, effectuera samedi ses débuts dans un Grand Tour à l'occasion de la première étape du Giro, à Turin. "Ce sera un voyage découverte", a-t-il déclaré jeudi en conférence de presse. "Je suis impatient d'explorer mes limites."

Surtout connu comme coureur de cyclocross, Hermans s'est illustré en ce début de saison sur route, notamment au Tour du Pays basque (30e du Général), à l'Amstel Gold Race (20e) et à la Flèche Wallonne (14e).

"Je me sens bien", a expliqué le Limbourgeois. "Après les classiques wallonnes, j'ai pris un peu de repos. Cela m'a fait du bien. Et après j'ai repris la préparation en vue du Giro. Ce sera quelque chose de totalement neuf pour moi. Une course de trois semaines. Je suis curieux."

Au Giro, Hermans vise une victoire d'étape. "C'est l'ambition de l'équipe et celle que je me suis fixée. Je n'ai pas encore regardé toutes les étapes, nous verrons au jour le jour. Beaucoup dépendra aussi des jambes. Je ne peux pas sauter dans chaque échappée, je dois choisir mes moments soigneusement."

La 11e étape, entre Pérouse et Montalcino, propose 35 km de "routes blanches" non asphaltées. Ce qui pourrait avantager le spécialiste des labourés. "C'est une belle étape, mais imprévisible", relativise Hermans. "Je ne sais pas si une échappée ira au bout. C'est la grande question. Egan Bernal a fini troisième des Strade Bianche. Il y était très bien. Peut-être qu'INEOS a prévu quelque chose pour cette étape, rendant la course très dure. C'est une étape dangereuse pour les coureurs de classement, donc il est difficile de prévoir si une échappée va réussir et si les coureurs du général ne vont pas prendre eux-mêmes les choses en main. Ce n'est que le jour même que nous verrons ce que nous pouvons faire, et il faut aussi avoir les jambes."