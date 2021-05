Quand un tifoso parle de Remco Evenepoel : "Il est tout petit, tout mince et ne ressemble à rien. Mais en fait, il est fantastique et vole comme une plume"

Sans vraiment le vouloir, Remco Evenepoel se construit une histoire et un lien particulier avec l’Italie. C’est là qu’il a connu le drame, en août dernier sur le Tour de Lombardie et neuf mois plus tard, c’est là qu’il revit en participant au Giro. Le public italien, comme le public belge, est passionné de vélo. Les tifosi sont touchés par l’histoire de Remco, jeune prodige déjà marqué par la douleur et les affres du sport cycliste.

En passant devant l’hôtel de l’équipe Deceuninck-Quick Step, Innocente stoppe sa sortie de cyclotouriste et observe. Quand nous lui tendons notre micro, la forme est magnifique avec cet accent italien qui chante. Mais le fond de son propos est tout aussi intéressant. "C’est une personne différente d’un coureur normal. Il est petit, tout mince, il ne ressemble à rien mais en fait il est fantastique. On a l’impression de voir un petit garçon qui vole comme une plume, mais en fait il a un moteur énorme. Les tifosi sont effectivement sous le charme de son niveau", confie Innocente.