Pourquoi le Tour d'Italie s'élance-t-il d'Israël cette année ?

C'est le premier des trois "grands tours" cyclistes de la saison. Le Tour d'Italie s'élance d'Israël ce vendredi. Jérusalem accueille un contre-la-montre individuel de 9,7 kilomètres aujourd'hui (à l'ouest de la ville). Le peloton du Giro disputera ensuite deux étapes en ligne dans le Nord et le Sud du pays avant de rejoindre l'Italie, et plus précisément la Sicile.

Le Tour d'Italie avait déjà démarré d'Irlande, de Belgique (2 fois) ou encore du Danemark. Alors Pourquoi avoir choisi Israël pour ce 13ème départ depuis l'étranger ? Ce départ "exotique" peut s'expliquer et se comprendre différemment selon le point de vue.