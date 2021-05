Pourquoi la RTBF ne diffuse pas le Giro en direct

Pourquoi la RTBF ne diffuse-t-elle pas les images en direct du Giro ? Vous avez été très nombreux à nous poser cette question très légitime.

L’effet Remco Evenepoel a rendu l’épreuve plus populaire que jamais. Si la course italienne a toujours trouvé les arguments pour séduire les plus passionnés, aujourd’hui, la course au maillot rose que se livrent Bernal et Evenepoel dévoile des charmes qui ne laissent plus grand monde insensible.

Les chiffres de lecture des articles décollent. Evenepoel et le Giro s’invitent dans les conversations familiales et pourtant, la course n’est diffusée sur aucune plateforme gratuite.

Même la grande VRT, chaîne historiquement reconnue pour ses retransmissions cyclistes a dû baisser pavillon la mort dans l’âme. VTM, l’autre chaîne forte du paysage audiovisuel flamand n’a pas été en mesure non plus d’acheter les droits, alors qu’elle a signé un partenariat avec Evenepoel pour un documentaire jusqu’aux jeux de Tokyo.

Côté francophone, l’idée de retransmettre l’épreuve a fait son chemin. La volonté et l’envie étaient présentes mais au final, pas une image n’est diffusée en direct. Benoît Delhauteur, chef sports de la RTBF, s’explique : "Les droits du Giro appartiennent à Discovery, une agence qui avait notamment fait sensation en acquérant, à prix fort, les droits des Jeux Olympiques. Naturellement, nous étions intéressés par une diffusion. Mais notre budget de droits n’est pas illimité et en tant que service public, nous devons le gérer en bon père de famille. Nous ne pouvons pas nous permettre de folie. Si nous estimons que le montant demandé est trop élevé, nous devons nous résoudre à dire non. C’est ce qui s’est passé avec ce Tour d’Italie. Diffuser en direct l’intégralité de l’épreuve n’était pas raisonnable. Le fait que la VRT et VTM aient également abandonné la piste est très significatif."