Peter Sagan avant le Giro : "Je veux essayer de gagner une étape"

Peter Sagan est impatient de participer au Tour d’Italie, qui débute samedi à Turin, pour la deuxième fois de sa carrière. L’an passé, pour ses débuts au Giro, le triple champion du monde avait décroché une victoire d’étape et plusieurs places d’honneur. Cette saison, son ambition reste la même : conquérir une victoire d’étape.

En 2020, Sagan s’était imposé en solitaire à Tortoreto pour sa seule victoire de la saison. Cette année, le Slovaque compte déjà deux succès, au Tour de Catalogne et au Tour de Romandie.

►►► À lire aussi : Tour d'Italie : Le premier Giro de Tim Merlier "ne sera réussi qu'avec une victoire d'étape"

"Je suis heureux d’avoir déjà gagné deux fois", a-t-il déclaré vendredi en conférence de presse. "La condition est bonne. Je suis parti un peu plus tard en raison de mon infection au coronavirus, mais désormais je me sens bien et je peux dire que ma préparation au Giro était bonne. J’attends donc avec impatience le départ."

Sept fois vainqueur du maillot vert du classement par points, Sagan ne part pas avec l’objectif principal de conquérir le maillot cyclamen. "Avant tout, je veux essayer de gagner une étape. Et si tu gagnes plusieurs fois, alors ce maillot du classement par points vient de lui-même. Ce sera plus clair seulement après la première semaine."

Sagan ajoute qu’il ne décidera "qu’après le Giro" s’il participera au Tour de France. "Je veux aussi aller aux Jeux Olympiques et un bel automne m’attend avec les Mondiaux et Paris-Roubaix."