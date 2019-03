Pas de Tour d'Italie pour Fabio Aru qui souffre d'un rétrécissement de l'artère iliaque

Des examens médicaux ont révélé que le coureur cycliste Fabio Aru (UAE Team Emirates) souffre d'un rétrécissement de l'artère iliaque de la jambe gauche. L'Italien devra être opérer et sera obligé de rester inactif de trois à quatre mois, a annoncé son équipe dimanche.

Aru, 28 ans, n'arrivait plus à atteindre son niveau habituel depuis un certain temps. La cause en a été mise en lumière. Le rétrécissement provoque une mauvaise circulation dans la jambe gauche à l'effort, une condition assez rare dont les cyclistes professionnels peuvent souffrir en raison de leur position sur le vélo.

"Dans les prochains jours, Aru va subir une angioplastie à Prato", a déclaré le médecin de l'équipe, Jeroen Swart. "Ensuite, il devra se reposer pendant un mois. Dans ce genre de cas, le retour est estimé entre trois et quatre mois."

En raison de l'intervention, Aru doit renoncer au Tour d'Italie. "D'un côté, je suis soulagé qu'ils aient trouvé le problème, mais d'un autre je suis en colère à cause de la malchance qui m'est tombée dessus pour la énième fois et qui va me forcer à rater le Giro d'Italia à nouveau. Je vais m'efforcer de mettre fin à cette période sombre le plus rapidement possible."