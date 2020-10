Pas de nouveaux cas de coronavirus au Giro après les tests 'intermédiaires'

100% Sport : des Diables à la fête, un Equatorien au Giro et des plongeons sous-terrains - 100%... 100% Sport, nouvelle livraison. Après la victoire en Islande, les Diables rouges ont réussi à retrouver la tête de leur groupe de Nations League. Les Diables sont désormais dans un fauteuil avant de recevoir l'Angleterre et le Danemark au mois de novembre... même si tous les Diables n'ont pas la même motivation face à cette compétition, comme notre expert Thomas Chatelle nous l'illustre. En guise de question du jour, nous vous demandons si Roberto Martinez ne pratique pas trop la langue de bois lorsqu'il s'adresse à la presse belge ? Au Giro, les Ineos gagnent via l'Equatorien Jhonatan Narvaez, Jumbo-Visma annonce une sélection XXL pour la Vuelta et la Roumanie accueille un concours de plongeon exceptionnel.