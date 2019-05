Nibali va "devoir inventer quelque chose" pour décrocher Carapaz

Vincenzo Nibali a été l'un des animateurs de l'étape reine du Tour d'Italie, mardi. Le 'Requin de Messine' a réussi à reprendre du temps sur Primoz Roglic, prenant la deuxième place du général, mais n'a pas réussi à lâcher le maillot rose Richard Carapaz, sur qui il compte toujours 1:47 de retard. "Nous devons inventer quelque chose pour essayer de prendre le maillot", a résumé Nibali.

"C'était l'étape reine du Giro", a expliqué Nibali. "Sans le Gavia (retiré du parcours en raison des conditions météo, ndlr), cela restait une étape exigeante conditionnée par le temps, en particulier entre le Mortirolo et l'arrivée à Ponte di Legno."

Nibali a attaqué sur le Mortirolo. Resté devant le groupe maillot une grosse partie de l'ascension, il a vu Carapaz et son équipier Mikel Landa revenir sur lui. "Damiano (Caruso, son équipier) et moi avons collaboré avec Carapaz et Mikel Landa afin de reprendre le plus possible à Roglic. Maintenant, nous devons inventer quelque chose pour essayer de prendre le maillot rose, mais ce ne sera pas facile, car Carapaz prouve qu'il est un coureur très solide."