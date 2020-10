Narvaez dédie sa victoire à Nicolas Portal: "Il m'a appris tant de choses"

Vainqueur de la 12e étape du Tour d'Italie jeudi à Cesenatico, l'Equatorien Jhonatan Narvaez a dédié sa victoire au Français Nicolas Portal, son directeur sportif chez Ineos, décédé le 3 mars dernier, à 40 ans, d'une crise cardiaque à son domicile.

"J'avais un très bon état d'esprit au départ de cette étape", a commenté le jeune coureur d'Ineos Grenadiers, qui s'offre la plus belle victoire de sa carrière. "On a accusé le coup quand Geraint (Thomas) a abandonné, mais on a su se reconcentrer au sein de l'équipe pour aller chercher d'autres victoires d'étape. Je suis donc très content d'avoir apporter la mienne. La pluie ne m'a pas dérangé. On a beaucoup souffert en Sicile lors des premières étapes avec la chaleur. Aujourd'hui, je me sentais bien. Toutes les bonnes choses que j'ai apprises l'année dernière de Nico (Portal), tout ce qu'il m'a enseigné, j'ai essayé de l'appliquer cette saison et c'est la première victoire que je remporte depuis qu'il n'est plus là."

Il s'agit de la troisième victoire d'étapes pour Ineos Grenadiers dans cette 103e édition du Giro après les succès de l'Italien Filippo Ganna à Camigliatello Silano lors de la 5e étape et dans le contre-la-montre d'ouverture à Palerme.