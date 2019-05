Mollema chef de file chez Trek-Segafredo pour le Giro

Le Néerlandais Bauke Mollema sera le principal atout de l'équipe américaine Trek-Segafredo pour le prochain Tour d'Italie. Le Giro débute samedi par une contre-la-montre individuel de 8,2 kilomètres entre Bologne et San Luca. Le final de cette première étape, une montée de 2 kilomètres à 9,4 pour-cent de moyenne, devrait permettre à un homme fort de revêtir le maillot rose de leader.

Le grimpeur néerlandais, 32 ans, est très motivé à l'idée d'accrocher un bon résultat. "Je suis impatient de disputer mon troisième Giro. Ma préparation s'est très bien déroulée et j'ai confiance en la qualité de mon équipe, qui va m'aider à atteindre mon meilleur niveau", a-t-il déclaré dans un communiqué de son équipe.

Mollema va prendre le départ de son 15e grand tour, lui qui a déjà terminé 12e (2010) et 7e (2017) sur les routes italiennes. Il aura comme équipiers les Italiens Gianluca Brambilla, Giulio Ciccone, Nicola Conci et Matteo Moschetti, l'Australien Will Clarke, l'Espagnol Markel Irizar et l'Autrichien Michael Gogl.

Ce 102e Tour d'Italie se terminera le 2 juin à Vérone à l'occasion d'un troisième contre-la-montre individuel (15,6 km) en trois semaines de course. En 2018, la victoire finale était revenue au Britannique Chris Froome.