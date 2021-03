Matteo De Bonis positif à l’EPO, le Giro de Vini Zabu en danger

L’UCI a annoncé le contrôle positif de Matteo De Bonis. L’Italien a été "pris" hors compétition le 16 février dernier. Un nouveau faux pas pour un coureur de la formation Vini Zabu. Mais celui-ci pourrait coûter cher, les médias transalpins évoquent une possible exclusion du Giro.



De l’EPO a été décelée dans le sang de De Bonis. A 25 ans, son palmarès ne renseigne pas d’énorme résultat. Il n’a plus couru depuis le mois septembre dernier au Tour du Luxembourg.



Le coureur de Gaète est loin d’être un cador mais sa "bêtise" pourrait avoir de lourdes conséquences pour sa formation. Son contrôle positif survient quelques mois après celui de Matteo Spreafico sur le Giro. Avec deux cas positifs en 12 mois, Vini Zabu risque une suspension de 15 à 45 jours sur base de l’article 11.3.1 du Règlement Antidopage de l’UCI.



De Bonis peut encore faire appel et demander l’analyse de l’échantillon B. Mais si le verdict est identique et que l’UCI se montre intransigeante, l’équipe italienne pourrait donc être privée de Giro. La course démarre de Turin le 8 mai prochain. Dans la fenêtre des 45 jours.



L’invitation de Vini Zabu au Tour d’Italie avait ému une partie des observateurs au sud des Alpes. Parce qu’elle avait laissé sur le carreau, Androni Sidermec Bottecchia sur le carreau mais aussi parce qu’elle soulevait des interrogations sur le plan sportif.



A part Jakub Marezcko (vainqueur à l’Umag Trophy et à la semaine Coppi et Bartali) et Marco Frapporti, l’équipe ne recèle pas de grands noms. "On se demandait comment Vini Zabu a obtenu sa sélection, puisque clairement ce n’est pas sur base de critères sportifs", note Gérard Bulens.



L’équipe est aussi précédée d’une réputation "douteuse". "Elle n’attire pas vraiment la sympathie en Italie. Le personnel change tous les ans. Et il semble qu’il ne soit pas toujours payé. On évoque aussi un certain nombre de coureurs qui paient pour rouler", explique Gérard Bulens.