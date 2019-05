Masnada vainqueur San Giovanni Rotondo, Conti prend le maillot

Fausto Masnada (Androni-Giocatolli) a remporté la sixième étape du Tour d'Italie qui reliait Cassino à San Giovanni Rotondo sur la distance de 238 kilomètres. L'Italien a battu au sprint son dernier compagnon d'échappée Valerio Conti (UAE Team Emirates), qui s'empare du maillot rose.



Pieter Serry (Deceuninck-Quick Step) se classe 6e et premier belge.



Le profil vallonné à comme prévu souri aux baroudeurs. Un groupe de 13 hommes s'est détaché en début d'étape. Les échappés ont creusé l'écart avec la bénédiction des Jumbo-Visma de Primoz Roglic qui ne semblait pas vraiment déterminé à conserver son maillot de leader. Le Slovène est tombé dans les premiers kilomètres.



Le duo Masnada-Conti a fait la différence dans la Côte de Coppa Casarinelle. Les deux hommes ont collaboré. Le maillot pour Conti et l'étape pour Masnada, chacun avait son intérêt. Au sprint le coureur de Androni-Giocatolli s'est montré le plus fort. Il empoche son 3e succès de la saison, la 3e sur le sol italien. Il avait levé deux fois les bras sur le Tour des Alpes.



Conti devient, de son côté, le premier italien a endossé le maillot rose depuis 2016.