Maillot rose, victoires d'étape et équipe soudée : Ineos a pris sa revanche sur le Giro

Un mois et douze jours plus tard, un jeune londonien au nom presque imprononçable a redonné le sourire à l’équipe britannique. Tao Geoghegan Hart a remporté à 25 ans la 103e édition du Giro d’Italia , le 12e Grand Tour l’équipe Sky/Ineos dirigée par Dave Brailsford.

Mais plus que dans les victoires d'étape, l'ADN de cette équipe réside dans la lutte pour la victoire finale. Plutôt discret dans la première partie de course et relégué à 3:44 du surprenant maillot rose Joao Almeida , Geogeghan Hart va sortir de sa coquille lors de la dernière étape de la deuxième semaine.

Une victoire d’équipe avec un Dennis fantastique et un Ganna magique

Ineos Grenadiers - © LUCA BETTINI - AFP

Privée de leader après trois étapes, cette équipe Ineos a sans doute puisé sa force dans la cohésion de son groupe, à l’image du Wolfpack chez Deceuninck-Quick Step.

Enfermés dans leur bulle depuis un moins et soudés autour du souvenir du regretté Nicolas Portal (auquel ils ont dédié leurs victoires d’étape), les coureurs du Team Ineos ont roulé l’un pour l’autre sur les routes accidentées du Giro.

Pointé du doigt et décrit comme égoïste à certains moments de sa carrière, Rohan Dennis n’a pas hésité à se mettre à plat ventre pour son jeune leader en réalisant des ascensions du Stelvio et du Sestrière extraordinaires.

Filippo Ganna s’est lui aussi montré très précieux dans son rôle d’équipier. Un rôle qui lui tenait vraiment à cœur puisqu’il a littéralement fondu en larmes quand il a appris le succès de Geoghegan Hart dimanche.

"Je suis heureux d’avoir gagné ce chrono mais je le suis encore plus pour mon équipier Tao", a-t-il déclaré en sanglotant au micro de la RAI. "Je savais qu’il était capable de le faire ! Il est parvenu à concrétiser tout le travail que l’équipe a réalisé durant ces trois semaines. Je suis encore plus ému que lui. Nous sommes une famille. Nous avons vécu ensemble pendant plus d’un mois en partageant les bons et les mauvais moments. Ce soir, on va pouvoir fêter."