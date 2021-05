Lefevere épaté par un Evenepoel "extrêmement affûté" mais prudent : "Personne n'est à l'abri d'un jour sans"

Onze secondes seulement séparent Remco Evenepoel du maillot rose de leader. Jeudi à Ascoli Piceno, le jeune belge a une nouvelle fois épaté en gardant la roue d’Egan Bernal. Pendant de longues secondes chaotiques, on a même pensé qu’il s’était emparé de la tête du classement général. Une brève illusion qui a même piégé Patrick Lefevere. "Moi aussi, j’ai crié trop vite victoire. Mes calculs étaient concentrés sur Bernal et Vlasov mais pas sur notre ami hongrois Attila Valter", a avoué le patron de Deceuninck Quick-Step dans sa chronique au sein du quotidien flamand Het Nieuwsblad.

La tunique rose pourrait donc se poser sur les épaules d’Evenepoel ce week-end avec deux arrivées en côte favorables. "S’il prend la tête ce samedi, ce ne sera pas un problème pour nous. Il est déjà le coureur le plus interviewé, débattu et analysé de ce Giro", a commenté une Lefevere confiant qu’il dispose un collectif à la hauteur pour défendre une éventuelle première place. "J’entends des critiques mais je pense qu’on a une des sélections les plus fortes de ce Giro".

Frappé par la maigreur de son protégé, Lefevere a gardé tout de même une partie de prudence dans son discours. "Remco est très maigre. Il a commencé ce Giro avec 60,5 kg. Quand il a gagné sa dernière course l’an dernier, il en pesait 65. Il est extrêmement affûté. On le voit à son visage et à ses jambes. Mais attention car ce Giro froid et humide est une course à élimination. Sivakov et Landa sont déjà à la maison. Hindley, Bennett et Almeida sont distancés. Après une semaine de course sous la pluie et dans le froid, personne n’est à l’abri d’un jour sans."