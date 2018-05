Le tenant du titre Tom Dumoulin au départ du Giro avec de bonnes sensations

Tom Dumoulin, vainqueur du 100ème Tour d'Italie l'an passé, est arrivé ce mardi en Israël avec plus d'excitation que de tension. Le Néerlandais de l'équipe Sunweb commencera la défense de son titre à partir de vendredi à Jérusalem.

"J'ai vraiment hâte d'y être, même si je dois dire que c'est un peu tendu au niveau de la sécurité. Mais pas assez tendu pour éviter le Giro. Je n'ai pas plus peur que lorsque j'arrive sur les Champs Elysées au Tour", a déclaré Tom Dumoulin.

Le Néerlandais, 27 ans, se sent prêt pour son premier grand objectif de la saison. Il n'a pas brillé au printemps en raison de malchance, d'ennuis physiques mais aussi, et surtout, à cause d'un mauvais état d'esprit. "Je n'étais pas assez relax, je voulais montrer à quel point j'avais travaillé dur pendant l'hiver", a-t-il confié. "Si lors d'une course je suis présenté comme le vainqueur du Giro, j'estime que je dois confirmer mon statut."

Au Tour d'Italie, Dumoulin aura notamment comme rival Chris Froome. Le Britannique est toujours dans l'attente d'une décision du tribunal antidopage de l'Union cycliste internationale depuis la révélation de son contrôle "anormal" au salbutamol lors de la dernière Vuelta. "Je n'ai pas peur de rouler contre lui, mais la situation autour de Froome est difficile et inopportune."

Dumoulin ne compte que douze jours de course en arrivant à Jérusalem. Sa dernière épreuve a été Liège-Bastogne-Liège. "Je n'ai pas besoin d'un repère pour connaître ma forme. Ces dix dernières années, je me suis suffisamment testé sur le vélo. Je sais ce que je dois faire, quels que soient les défis qui m'attendent les trois prochaines semaines."

Arès trois étapes en Israël, le Giro débarquera en Sicile, où la première arrivée au sommet, sur l'Etna, est programmée. L'an passé, on avait prédit que cette étape mènerait à un premier écrémage des favoris. Cela ne s'est pas produit, car le vent n'a pas incité les attaquants à tenter leur chance. "Si c'est différent cette fois, ce sera directement une arrivée corsée au sommet, avec des écarts. Même si cela ne signifiera pas forcément beaucoup pour la suite du Giro."