Pour la 16ème étape du Giro, place au premier contre-la-montre du Tour d'Italie si l'on omet le prologue de Jérusalem. Cette étape entre Trente et Rovereto fera 34.2 kilomètres avec une première moitié plane avant une seconde partie nettement plus irrégulière ensuite. RTBF.be/sport vous propose de suivre en direct commenté cette 16ème étape.

Simon Yates, leader du Giro craint cette étape. Après sa victoire dimanche il a déclaré: "Il reste le contre-la-montre, je ne sais pas combien je peux perdre. J'espère que l'avantage est suffisant. Aujourd'hui, j'ai essayé de gagner le plus de temps possible sur lui [Ndlr. Tom Dumoulin]. Deux minutes, ce n'est pas énorme, je sais que je me répète, mais c'est un fait. Je ne suis pas sûr d'être le favori."

Les coureurs en découdront à partir de 13h20 ce mardi après une journée de repos.