Le Portugal à la fête sur le Giro : Guerreiro vainqueur sous la pluie, Almeida toujours leader au général

Au terme d'une redoutable 9e étape et de 207 kilomètres montagneux entre San Salvo et Roccaraso, Ruben Guerreiro s'est imposé devant l’expérimente Jonathan Castroviejo. Les deux hommes, les plus costauds d'une échappée matinale au long cours, se sont disputé la victoire sous une pluie battante au sommet de Roccaraso. C'est finalement le Portugais plus frais, qui s'est imposé. Début de Giro rêvé pour la formation Education First qui rafle un deuxième succès après la victoire de Caicedo sur les pentes de l'Etna.

Du côté des favoris, alors que la première belle bataille pour le général était annoncée, rien ou presque rien à signaler. Plusieurs attaques ont, certes, bousculé les favoris présents dans le peloton, mais aucune n'a eu le mérite de faire vaciller définitivement le leader, Joao Almeida. Et même si Almeida perd au final quelques secondes dans les derniers hectomètres (au même titre que Vincenzo Nibali ou le Belge Harm Vanhoucke), il reste maillot rose avec 30 secondes d'avance sur Wilko Kelderman. Seul changement à noter dans le Top 10, la disparition de Steven Kruiswijk.

Journée de rêve également pour le Portugal donc, dont les ressortissants sont vainqueur d'étape (Guerreiro) et leader du général (Almeida) !