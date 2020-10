Le patron du Giro réclame des sanctions pour Jumbo-Visma et EF

Mauro Vegni, le patron du Tour d’Italie, l’avait promis après la grève des coureurs sur la 19e étape : "Quelqu’un va devoir payer pour ce qui a été fait au Giro".

Interrogé par La Gazzetta dello Sport deux jours après l’arrivée à Milan, Vegni ne décolère pas. S’il a plaidé pour une prise de conscience du syndicat des coureurs après la grève, le patron du Giro est surtout revenu sur l’abandon de l’équipe Jumbo-Visma et sur la lettre envoyée par les dirigeants de l’équipe Education First pour convaincre l’UCI de stopper la course prématurément.

"Nous allons demander aux organes compétents de prendre une décision. Cette histoire ne s’arrête pas ici. Je veux des sanctions pour l’équipe Jumbo-Visma et l’équipe Education First", a déclaré Vegni qui est prêt à remettre en question la participation obligatoire des équipes WorldTour au Giro.

"Si les équipes WorldTour peuvent se permettre de ne pas respecter le droit et le devoir qu’elles ont de participer à la course, je ne vois pas pourquoi je serais obligé d’inviter ces équipes l’an prochain. Ce qu’il s’est passé doit être examiné par la Commission des Licences de l’UCI."