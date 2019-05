Le maillot rose, « un rêve devenu réalité » pour Polanc

.@PolancJan ”I am so happy to wear the Maglia Rosa. I was thinking about winning the stage but I can be happy with what I’ve done” | @PolancJan "Sono davvero felice per la Maglia Rosa. Ho pensato di poter vincere la tappa ma sono felice con quello che ho fatto" #Giro pic.twitter.com/QXXXy9tkOI