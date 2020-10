A la veille de la journée de repos, les coureurs du Giro retrouvent la montagne pour cette 15e étape entre la base aérienne de Rivolto et Piancavalo. Au programme, 185km, deux cols de 2e catégorie et une arrivée au somment d’un col de 1e catégorie. Avec une pente moyenne de 9% sur les 10km de montée et une pointe à 14%, la montée finale promet des étincelles entre les favoris.

Après avoir conforté son maillot rose de leader du classement général grâce à sa 6e place lors du contre-la-montre de la veille, Joao Almeida va tenter de poursuivre le rêve éveillé qu’il vit depuis la troisième étape et sa prise de pouvoir au sommet de l’Etna.

Leader surprise de ce Giro, le Portugais cumule déjà les records. En tête du classement général depuis 12 étapes, il est devenu le coureur de moins de 23 ans à avoir porté le plus longtemps le maillot rose et le Portugais ayant porté le plus longtemps le maillot de leader sur un grand tour.

Le jeune coureur de l’équipe Deceuninck-Quick Step n’a cependant pas de repères sur trois semaines et avance donc vers l’inconnu contrairement à des coureurs plus expérimentés comme Kelderman, Nibali ou Majka qui le suivent au classement général.