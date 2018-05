Le Giro aborde un weekend capital dans la lutte pour le maillot rose. La 14e étape s'élance de San Vito al Tagliamento et arrive au redoutable Monte Zoncolan.



Ce col présenté par les organisateurs comme "l'ascension la plus dure d'Europe" affiche un profil presque effrayant : 10 km à du 12%, avec des passages à 22%.



Simon Yates (Michelton-Scott), maillot rose bien accroché sur les épaules, s'est affirmé comme le grimpeur le plus performant de ce Tour d'Italie. Il aura l'occasion de confirmer sa mainmise et de creuser l'écart avec Tom Dumoulin (Sunweb) avant le chrono de Rovereto (34,2 km, 16z étap).