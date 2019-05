Landa promet de « continuer à bouger »

Loin derrière l'échappée victorieuse de Cesare Benedetti (Bora-Hansgrohe), Mikel Landa (Movistar) a secoué le peloton et a repris du temps. Revenu aux portes du Top 20 (21e à 8'31''), l'Espagnol sait qu'il va devoir continuer à attaquer pour se replacer.



"Je suis très content. C'était important pour moi d'être de nouveau à l'avant dans la première étape de montagne. Pour récupérer du temps, même peu, et avoir de bonnes sensations. A mi-col, j'ai vu que Miguel Angel (Lopez) commençait à bouger et j'ai décidé d'y aller. Nous avions Jasha (Sütterlin) devant et je voulais essayer d'en profiter. Nous allons continuer de bouger. La course est très ouverte, ce sera très difficile de contrôler."

Primoz Roglic (Jumbo-Visma) a été rapidement esseulé mais il occupe la 2e du classement général et se montre satisfait. "C'est une bonne journée pour moi et pour l'équipe. Le Giro est encore long et il reste des journées importantes. L'équipe a fait un excellent travail aujourd'hui."