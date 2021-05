L’équipe Intermarché Wanty-Gobert tient enfin la première victoire de sa saison, la première victoire depuis qu’elle est devenue une formation WorldTour. Une grande joie que la Team de Jean-François Bourlart doit à Taco Van der Hoorn, auteur d’une victoire prestigieuse ce lundi sur la 3e étape du Giro d’Italia.

Membre de l’échappée matinale, le Néerlandais a réussi un véritable exploit en résistant au peloton pour s’imposer en solitaire sur la ligne d’arrivée située à Canale. De quoi faire exploser de joie toute une équipe.

"C’est la première fois qu’on gagne une étape dans un grand Tour. C’est un sentiment superbe. On a travaillé pour ça pendant des années. C’était l’euphorie totale dans la voiture. On va boire une bonne bouteille de champagne avec les coureurs à l’hôtel, même plusieurs bouteilles…", s’est réjoui Steven De Neef, l’un des directeurs sportifs de l’équipe, au micro de Laurent Bruwier.

"On pensait qu’Ineos roulerait pour le maillot rose mais on pensait aussi que l’échappée aurait une chance aujourd’hui. Quand l’échappée de 8 coureurs s’est formée, on s’est dit qu’on avait une bonne chance d’aller jusqu’au bout. On lui a demandé pendant toute la journée qu’il gère bien ses efforts et c’est ce qu’il a fait. Après 100km, on s’est rendu compte qu’il se sentait vraiment bien. On l’a vu aussi dans les bosses. On a eu peur dans le dernier kilomètre mais on a toujours peur dans ces cas-là. Mais il a très bien géré. C’est incroyable", a ajouté De Neef.

Gagner une étape, c’était l’un des grands objectifs de l’équipe sur ce Giro. Mais comme l’appétit vient en mangeant, la formation belge espère bien encore s’illustrer dans les prochaines étapes. "C’est un Giro déjà réussi mais il faut rester concentré pour les prochaines étapes. On a encore Hirt, Pasqualon… toute l’équipe qui peut aller chercher de beaux résultats. On essaiera d’être dans le top 10 final avec Jan Hirt. On va voir dans les montagnes ce que ça va donner."