La formation Astana remporte la 6e étape du Giro virtuel

La 6e étape du Tour d'Italie virtuel a été remportée mercredi par Astana, qui conforte son statut de leader au général. Grâce à Jakob Fuglsang et Alexey Lutsenko, la formation kazakhe s'est imposée devant Bardiani CFS Faizanè et l'équipe nationale italienne au terme d'un parcours de 31,5km riche de 1.180 mètres de dénivelé.

La formation Astana a signé le temps combiné de 2h13:24 grâce à Fuglsang, meilleur chrono du jour en 1h06:04, et Lutsenko. Bardiani CFS Faizanè a terminé à 5:47 et l'équipe italienne à 10:46.

Au général, Astana compte un confortable matelas de 48:26 sur Jumbo-Visma et 1h00:43 sur la formation italienne Androni Giocattoli-Sidermec.

Chez les dames, la victoire est également revenue à l'équipe Astana, qui s'est imposée dans un temps combiné de 2h45:48 grâce à Katia Ragusa, la plus rapide du jour en 1h16:54, et Liliana Moreno. L'équipe nationale italienne a pris la 2e place à 9:35 et Trek-Segafredo la 3e à 10:35.

Au général, Trek-Segafredo est toujours en tête avec une avance de 22:11 sur l'équipe italienne et 1h00:56 sur Astana.

Il reste une étape virtuelle à disputer, prévue samedi 9 mai. Après les professionnels, des anciennes gloires de la petite reine ainsi que des amateurs s'affrontent virtuellement sur chaque étape afin de collecter des fonds pour la Croix-Rouge italienne.

La 103e édition du Giro aurait dû avoir lieu du 9 au 31 mai, mais elle a été reportée en raison de la pandémie de Covid-19.