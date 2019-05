La 10e étape du Giro en direct : 145 km plats comme la main (LIVE commenté 13h55)

Après une journée de repos, le peloton du Giro reprend la route avec une dixième étape de 145 kilomètres. Et cela risque d'aller vite entre Ravenne et Modène puisque le parcours est dénué de toute difficulté.



Valerio Conti (UAE Team Emirates) devrait pouvoir conserver son maillot rose. Primoz Roglic (Jumbo-Visma) a gagné le chrono et s'est rapproché à 1'50'' du leader italien.