L’Italie craque pour Remco Evenepoel

Dans la banlieue industrielle de Turin, à peine masqué entre une station essence et un poste de police, l’hôtel de l’équipe Deceuninck – Quick Step est l’objet d’attention de nombreux cyclos amateurs. De loin, sans déranger le personnel qui travaille, ils attendent et observent.

Les regards cherchent le phénomène… Remco Evenepoel, car en moins de deux ans, il a séduit les tifosi. Et le fait que le jeune garçon porte son choix sur le Giro pour disputer son premier grand Tour n’a fait qu’amplifier l’estime que lui portent les Italiens.

Sur le parking, un cyclo amateur engage la conversation " Il est petit, tout mince, il ne ressemble à rien mais en fait il est fantastique. Moi je suis un supporter de tous les coureurs, ils me plaisent tous mais lui… il a quelque chose en plus ".

L’accent chantant notre interlocuteur ne tarit pas d’éloge à l’égard d’Evenepoel. On a l’impression qu’il pourrait rester des heures à nous parler de lui. C’est le retour de Remco après sa sortie d’entraînement qui suspend la conversation. L’homme ne rate aucun mouvement du jeune champion jusqu’à sa montée dans le bus. Quand il est hors de vue, le discours reprend de plus belle. " C’est un champion. Il l’a démontré à l’âge qu’il a, la façon dont il a gagné des courses tactiquement. La seule erreur qu’il a faite c’est en Lombardie, sinon tactiquement il est très fort. On a l’impression de voir un petit garçon qui vole comme une plume mais en fait il a un moteur énorme ".