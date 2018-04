Jürgen Roelandts et Loïc Vliegen défendent les couleurs de BMC sur le Giro

BMC alignera deux Belges au Tour d'Italie, qui commencera vendredi (4 mai) à Jérusalem. Jürgen Roelandts roulera son deuxième Giro, Loïc Vliegen effectuera ses débuts sur l'épreuve.

"J'espère disputer plusieurs beaux sprints", a déclaré Roelands, 32 ans, qui a abandonné en 2016. "Je n'ai plus couru depuis Paris-Roubaix, donc les premiers jours nous devrons attendre. Au Giro, il y a toujours moins de stress qu'au Tour. Tu peux le comparer avec Milan-Sanremo. Le début est plus léger, mais le final est explosif. J'aime cette manière de courir."

Loïc Vliegen disputera son premier Giro à 24 ans. "Je suis impatient de découvrir cette course", a déclaré Vliegen. "J'espère engranger de l'expérience et me glisser dans une échappée. Je regarderai au jour le jour et essayerai d'aller dans une échappée lors d'une étape où le final me convient."

L'Australien Rohan Dennis espère vendredi prendre le maillot rose lors du chrono d'ouverture de 9,4 km à Jérusalem. Il visera ensuite un bon classement. "Je me suis entraîné pour devenir un meilleur grimpeur après quatre ou cinq heures de course. Ce Giro doit m'indiquer clairement où j'en suis sur ce point."

Aux côtés de Dennis, Nicholas Roche a aussi des ambitions. L'Irlandais veut "courir de manière agressive et voir jusqu'où je peux aller dans le classement."

La formation est complétée par l'Espagnol Francisco Ventoso, déjà vainqueur de deux étapes au Giro, l'Italien Alessandro De Marchi, le Luxembourgeois Jempy Drucker et le Suisse Kilian Frankiny.