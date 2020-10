Jay Hindley s'est imposé entre Pinzolo et les Laghi di Cancano. Après une étape dantesque, marquée par l'ascension d'un Stelvio enneigé, le Tour d'Italie s'est donc trouvé un nouveau leader. Wilco Kelderman endosse le maillot rose en lieu et place de Joao Almeida, qui a logiquement craqué dans cette montagne monstrueuse qu'est le Stelvio.

Thomas De Gendt avait pris la voie d'une échappée matinale qui s'est disloquée dans les premières grosses pentes de l'étape. Dans cette étape mythique du Stelvio, attaqué cette année par son versant nord, la spectacle a été vertigineux. Les coureurs ont progressé à travers les 48 lacets que constitue cette montée qui mène au point culminant du Giro 2020. Rapidement, il a paru évident que Joao Almeida ne pourrait pas faire le poids. Car devant, le duo Rohan Dennis et Tao Geoghegan Hart a fait exploser le groupe maillot rose. Dans un numéro ahurissant, Rohan Dennis a emmené le jeune leader de chez Ineos-Grenadiers Geoghegan Hart. Dans sa roue, le spécialiste du chrono Dennis a également pris son compatriote Jai Hindley et Wilco Keldermann (Sunweb). Keldermann, un temps leader virtuel alors que Joao Almeida était à la dérive, s’est fait décrocher par un trio de tête surprenant. Hindley, Geoghegan Hart et Dennis sont donc passés en tête, laissant Keldermann seul à leur poursuite. Le leader Sunweb voit donc l’un de ses lieutenants le déposer dans l’ascension. Dans la dernière ascension du jour qui mène aux Laghi di Cancano, Geoghegan Hart et Hindley lâchent Rohan Dennis et terminent à deux, sans plus se livrer de bagarre. Kelderman, qui limite la casse après avoir manqué d’exploser, se ressaisit. Il résiste et parvient à maintenir l’écart avec le duo de tête sous les deux minutes. Hart et Hindley se disputent donc le sprint et à ce jeu-là, c'est le coureur Sunweb qui l'emporte. Jai Hindley s'offre, à 24 ans, une étape mythique du Giro. Son coéquipier Wilco Kelderman hérite finalement du maillot rose pour une poignée de secondes.