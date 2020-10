"Harm Vanhoucke doit espérer que le Giro ira au bout…"

Harm Vanhoucke est né un 17 juin. Comme Sven Nys. Comme Adrie Vander Poel – oui, le père de Mathieu. Comme un certain… Eddy Merckx. Tu parles d’une date prédestinée pour briller sur deux roues.

Harm Vanhoucke a 23 ans et a choisi les pentes du Giro pour sortir de l’anonymat. Harm qui ? Ce garçon calme issu du village flandrien de Moorsele, à quelques sprints de l’arrivée de… Gand-Wevelgem, apprécie les pourcentages : à l’approche de la mi-Giro, il exhibe tranquillement sa 7e place au général et le maillot blanc de 2e meilleur jeune (qu’il porte en back-up du maillot rose Joao Almeida). Un statut obtenu dès la 3e étape, après son coup de force dans la montée de l’Etna, dont il réalisa ce jour-là le meilleur chrono en côte.

" Je ne m’y attendais pas trop après deux années difficiles " explique au Nieuwsblad le jeune homme, qui preste en cette année Covid sa 3e saison professionnelle chez Lotto-Soudal. " J’ai accordé ces derniers jours plus d’interviews que dans toute ma vie avant cela (rire). Mais je me prends au jeu et si les conditions météo ne se dégradent pas trop et que des cols ne sont pas supprimés du parcours, je vise à partir de maintenant une place dans le Top 10 final et si possible le maillot de Meilleur Jeune. Car je pense que tôt ou tard, Almeida va finir par craquer… "

Juste le bac du chat…

Celui qui se définit comme un garçon calme et sans histoire (" A la maison, je me repose et ma copine fait tout pour moi, je ne fais que changer le bac du chat… ") avait pourtant fourni chez les jeunes des résultats prometteurs. Lauréat du Tour de Lombardie amateurs et de la Flèche Ardennaise notamment, devançant des prodiges tels Mas et Sivakov au Tour de Savoie et au Tour de la Vallée d’Aoste, Vanhoucke est en train de satisfaire aux espoirs placés en lui.

" Sur des pentes aussi dures qu’au Giro, il n’y a pas de hasard : ce sont les qualités qui parlent " analyse Gérard Bulens, consultant RTBF et qui connaît bien le jeune cyclisme belge. " Ce garçon est pétri de talent et il bénéficie au sein d’une équipe comme Lotto, sans grand leader au Giro, de la liberté nécessaire pour l’exprimer. Il faudra juste voir comment il va gérer la fameuse 3e semaine qui est déterminante dans les grands Tours… Mais j’espère surtout pour lui… que ce Giro ira au bout ! Car avec les cas de Covid qui se multiplient, j’ai malheureusement mes plus grands doutes… Ce serait très dommage vu sa forme actuelle. "

Bjorg, mon pote…

Passé professionnel en 2018, Vanhoucke signe son contrat en même temps que son grand pote… feu Bjorg Lambrecht, grimpeur-né comme lui. Après le décès de ce dernier l’été 2019, Harm reprend son dossard pour son premier grand Tour, la Vuelta 2019.

" Je l’ai fait après avoir consulté les parents de Bjorg " reprend Vanhoucke. " Bjorg et moi, on a tout connu ensemble, les débuts pros, les galères. J’étais au Tour de Pologne, je l’ai vu tomber et j’ai vite compris... J’ai couru pour lui en Espagne… et j’ai fini pour lui. " (NDLA : il a terminé 115e de la Vuelta).

Celui qui redoute par-dessus tout le mauvais temps (" Je déteste le froid et la pluie… ") a souffert d’anémie durant ses débuts pros. La faute à un mauvais régime d’entraînement.

" En fait, je m’entraînais… beaucoup trop ! " explique Vanhoucke toujours au Nieuwsblad. " Mes valeurs sanguines étaient mauvaises et mon taux de graisse… trop bas ! Mon entraîneur m’a obligé à alléger mes programmes. Je suis aussi suivi par un psychologue sportif (NDLA : Johan Desmadryl, ex-psychologue en foot à Anderlecht et au Cercle Bruges) : en saison, il m’envoie ses consignes et ses petits trucs ".

Mûrir à son rythme…

Le mois dernier, Vanhoucke a été prolongé chez Lotto-Soudal jusqu’en 2022. Car les convoitises naissent déjà : d’autres équipes se préparaient à faire offre.

" Je lui conseille de rester encore au moins deux ans dans son équipe actuelle, qui a prouvé sa compétence avec les jeunes avec son équipe U23 " reprend Gérard Bulens. " Chez Lotto-Soudal, Vanhoucke bénéficie d’un encadrement de grande compétence et c’est idéal pour développer, à son rythme, la puissance et la force nécessaire pour l’avenir. Il y demeurera aussi dans un environnement familier, proche de ses repères. À l’étranger, les jeunes coureurs sont souvent livrés à eux-mêmes en dehors des courses. Les grandes écuries ont aussi leur manière de fonctionner, avec de la pression et de l’exigence immédiate. Michal Kwiatkowski était champion du monde quand il est passé chez Sky (NDLA : aujourd’hui Ineos) mais il a mis 3 saisons pour digérer la transition. Harm Vanhoucke doit prendre son temps avant de rejoindre une grande machine…